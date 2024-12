FIRENZE (ITALPRESS) – Seconda notte tranquilla per il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze dopo il malore di domenica scorsa durante la sfida contro l’Inter. Il giocatore, sottoposto nelle ultime 36 ore ad accertamenti clinici per capire le cause del problema cardiaco, si trova ancora nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Careggi. Se dovessero proseguire i miglioramenti, già in giornata potrebbe essere trasferito nel reparto di cardiologia del nosocomio di Firenze. Intanto per il centrocampista romano (che ieri si è sottoposto a una risonanza magnetica), nella mattinata di oggi videochiamata con il tecnico gigliato Raffaele Paladino e i compagni di squadra, prima dell’allenamento di rifinitura in vista della gara di Coppa Italia contro l’Empoli, in programma domani sera allo stadio Franchi di Firenze.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]