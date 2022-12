Nordio “Rivedere il sistema delle intercettazioni”

“Proporremo una profonda revisione del sistema delle intercettazioni e vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione”. Lo ha detto, in audizione in Commissione Giustizia del Senato, il Ministro della giustizia, Carlo Nordio. mgg/gsl (Fonte video: Ministero della Giustizia)