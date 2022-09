Nord Stream, l’acqua del mar Baltico ribolle per le fughe di gas

Il Mar Baltico "ribolle" per le perdite dal gasdotto Nord Stream, come mostrano le immagini registrate dalla guardia costiera svedese, che monitora la situazione. Il gas si dissolve poco a poco sia nell'acqua che nell'aria, in modo relativamente rapido, quindi la concentrazione e i rischi per l'ambiente sono ridotti. sat/mrv Fonte: kustbevakningen.se