Nord Stream, Gallo “Riparare le falle non sarà banale”

"Se l'acqua entrerà nelle tubature di Nord Stream, rimettere a posto non sarà una passeggiata". Così l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, a margine dei festeggiamenti per i 185 anni del gruppo, a Torino, in merito alle rotture nel principale gasdotto tra Europa e Russia. sat/gsl