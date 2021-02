NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Altra battuta d’arresto per Atlanta Hawks contro Indiana Pacers per 113 a 125 al secondo successo di fila. Sesto ko nelle ultime sette partite per Danilo Gallinari e compagni, anche se l’azzurro mete la firma per 20 punti e 7 rimbalzi in 26 minuti di gioco. Il migliore è Lloyd Pierce con 24.

Vittoria in trasferta per Brooklyn Nets sui Golden State Warriors per 134 a 117. L’attesa era per Kevin Durant, al suo ritorno dopo il suo addio nell’estate del 2019. Venti i punti messi a referto con punti 5 rimbalzi e 6 assist. Irving-Durant-Harden sono sempre piu incontenibili.

Vittoria per Utah Jazz contro Miami Heat per 112 a 94 ed è la diciottesim nelle ultime 19 gare disputate, la settima in fila. L’assenza di Mike Conley non influisce e Donovan Mitchell realizza 26 punti, seguito da Bojan Bogdanovic con 19.

Successo anche per New York Knicks contro Houston Rochets per 121 a 99. Sono 22 punti a testa per Julius Randle e Immanuel Quickley.

Quinta vittoria consecutiva per Phoenix Suns che fano proprio il match contro Philadelphia 76ers con il punteggio di 120 a 111. Devin Booker eguaglia il suo massimo in stagione con 36 punti. Dall’altra parte non basta Joel Embiid nonostante i 35 punti.

