Noleggio di beni per le imprese, il mercato vale 1 mld

È in forte crescita in Italia il mercato del noleggio di beni strumentali per le imprese, che tra gennaio e agosto del 2022 ha generato un business da 926 milioni di euro. Un settore in salute e lo conferma Grenke, che cresce del 78% rispetto ai primi 8 mesi del 2021. I numeri sono stati resi noti nel corso dell'inaugurazione della nuova sede della società a Milano. xh7/fsc/gsl