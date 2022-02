Nella serata delle cover Jovanotti, a sorpresa, e Gianni Morandi infiammano l’Ariston, esibendosi in un medley.

Maria Chiara Giannetta è la co-conduttrice. “La prima volta che mi hai chiamato, Amadeus, ho detto ‘ci penso’, ma poi ho richiamato subito perche’ Sanremo capita una volta sola nella vita”, racconta Giannetta, protagonista della serie Blanca.

Questa la scaletta: Noemi – “You Make Me Feel A Natural Woman” di Aretha Franklin, Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (di Fabrizio De André) con Vinicio Capossela, Yuman – My way (di Frank Sinatra), Le vibrazioni – Live and let die (di Paul McCartney), Sangiovanni – A muso duro (di Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia, Emma e Francesca Michielin – Baby one more time (di Britney Spears), Gianni Morandi e Jovanotti, Elisa – What a feeling (di Irene Cara), Achille Lauro – Sei bellissima con Loredana Bertè, Matteo Romano – Your songs (di Elton John) con Malika Ayane, Irama – La mia storia tra le dita (di Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani, Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (di Caterina Caselli), Iva Zanicchi – Canzone (di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva), Ana Mena – Medley con Rocco Hunt, La rappresentante di lista – Be my baby (di The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, Massimo Ranieri – Anna verrà (di Pino Daniele) con Nek, Michele Bravi – Io vorrei, non vorrei ma se vuoi (di Lucio Battisti), Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (di Gino Paoli), Rkomi – Medley Vasco Rossi con Calibro 35, Aka7even – Cambiare (di Alex Baroni) con Arisa, Highsnob e hu – Mi sono innamorato di Te (di Luigi Tenco) con Mr Rain, Dargen D’Amico – La bambola (di Patty Pravo), Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (di Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo, Fabrizio Moro – Uomini soli (dei Pooh), Tananai – A far l’amore comincia tu (di Raffaella Carrà) con Rose Chemical.

(ITALPRESS).

