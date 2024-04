No Women No Panel, Gualtieri “Protocollo importante che ci vincola”

ROMA (ITALPRESS) - “È un Protocollo importante che ci aiuterà a superare quella tendenza che vede dibattiti dominati dagli uomini a discapito di tante donne che hanno competenze e cose da dire” ha detto il Sindaco in occasione della firma del Protocollo d’intesa No Women No Panel. “Abbiamo la Giunta con il 50% donne, che sono bravissime però poi troppo spesso nelle iniziative pubbliche ci sono troppi uomini, questo protocollo ci vincola ed è una cosa giusta” ha aggiunto.(ITALPRESS) xl5/trl/gtr