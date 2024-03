NAPOLI (ITALPRESS) – “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla”, la campagna europea introdotta in Italia dalla Rai per promuovere spazio e ruolo per le donne anche nel dibattito pubblico, si arricchisce di nuove importanti adesioni. Oggi a Napoli, nella sede della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia, la presidente della Rai, Marinella Soldi, ha siglato il nuovo protocollo con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha firmato anche per Città metropolitana, con il rettore dell’Università di Napoli Federico II, Matteo Lorito, con il rettore dell’Università di Napoli L’Orientale, Roberto Tottoli, con il rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d’Alessandro, con il rettore dell’Università Parthenope, Antonio Garofalo, con il rettore dell’Università di Salerno, Vincenzo Loia e con Il rettore dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Giovanni Francesco Nicoletti. Il protocollo ha l’obiettivo di valorizzare competenze, esperienze e talenti femminili per una più compiuta attuazione dei principi di democrazia paritaria e pluralismo, garantendo l’adeguata rappresentanza delle donne in convegni, appuntamenti istituzionali e talk show. L’iniziativa ha inoltre ricevuto la medaglia di rappresentanza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Per la Presidente della Rai, Marinella Soldi: “L’effetto più importante di “No Women No Panel” deve essere quello di aiutare le ragazze a vedere che, con l’impegno, possono diventare quello che vogliono e che meritano. I modelli positivi sono fondamentali per trarre ispirazione. Abbiamo anche esempi di fiction Rai ambientate in Campania (Un Posto al Sole, L’amica geniale, Mina Settembre) con protagoniste che rappresentano un importante strumento di sensibilizzazione su diverse tematiche legate al mondo femminile, offrendo spunti di riflessione e modelli concreti. La Rai deve rendere questo racconto sempre più completo anche attraverso i programmi e i contenuti che diffondiamo”.

Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “Il Protocollo di Intesa ‘No Women No Panel’ rappresenta un’iniziativa di grande rilevanza che vede la Rai protagonista di un percorso condiviso e diffuso. La collaborazione tra più soggetti istituzionali è infatti il fondamento per la promozione dell’equilibrio di genere in occasioni pubbliche, convegni e dibattiti. Il tema delle pari opportunità, oltre ad essere di grande attualità, è essenziale per orientare le politiche pubbliche e per alimentare la diffusione di una cultura improntata al rispetto. Non solo a parole, ma con fatti concreti. Sono fermamente convinto della necessità di continuare a lavorare in questa direzione per rendere gli spazi pubblici adeguatamente rappresentativi e plurali: in tal senso il nostro impegno come Comune e Città metropolitana di Napoli è massimo”.

“La linea della Regione Campania è meno mimose e più servizi sociali per le donne” sostiene il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che ricorda gli investimenti da quasi “200 milioni di euro” di Palazzo Santa Lucia per le politiche sociali. “Noi – prosegue il presidente della Regione -. dobbiamo lavorare anche perchè i grandi finanziamenti nazionali servano a recuperare il divario di genere. Per il Pnrr – prosegue – uno dei tre obiettivi che ha dato l’Europa era quello di utilizzare i fondi per ridurre il divario di genere, cioè il livello di disoccupazione femminile che soprattutto nel Sud, in Campania è a livello più alto d’Europa. Ecco – conclude De Luca – dovremmo in questo senso dare concretezza ai protocolli che firmiamo”.

– Foto: xc9/Italpress

(ITALPRESS).