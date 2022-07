ROMA (ITALPRESS) – Nuove scritte No Vax sui muri esterni di strutture sanitarie a Roma. Dopo lo Spallanzani, ora è stata la volta dell’Ambulatorio di San Felice in via degli Eucalipti a Centocelle. “Spero che questi vigliacchi vengano consegnati alla giustizia” comunica l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa Regione Lazio