TORINO (ITALPRESS) – Un fermo e poco più di venti manifestanti. Questo il primo bilancio della manifestazione No green pass in corso alla stazione di Porta Nuova. Il fermo ha riguardato un ventenne, che prima ha rifiutato di fornire le proprie generalità e poi ha tirato un calcio a un agente. Di lì, inevitabile il fermo. Sono invece una ventina i manifestanti, per ora pacifici, che con mascherine e la propria presenza stazionano fuori dall’unico ingresso aperto, quello su via Sacchi e dove vengono filtrati e controllati coloro che entrano a Porta Nuova.

(ITALPRESS).