No all’abbandono degli animali, il Pet Camper fa tappa in Toscana

LIVORNO (ITALPRESS) - Ha fatto tappa in Toscana il Pet Camper tour, il camper colorato che porta l'amore per l'ambiente e gli animali in giro per l'Italia. A Marina di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, ad accoglierlo c'erano tanti bambini e ragazzi, insieme alle famiglie che hanno preso d'assalto il piccolo villaggio educativo dedicato a pet e green. La tappa è stata animata da laboratori, esperienze sensoriali, giochi, per comprendere meglio l’importanza di rispettare la terra e le sue creature. Le forze dell'ordine hanno parlato a ragazzi e adulti di sicurezza stradale e dell'importanza di non abbandonare i nostri amici a quattro zampe. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, fondato dalla giornalista Federica Rinaudo, in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, e il patrocinio di Anas e Fnovi. Quella toscana è stata l'ultima tappa dopo quelle di Lazio e Campania. abr/mrv