NISSAN QASHQAI N-TEC, DESIGN E TECNOLOGIA

Nissan Qashqai N-Tec unisce nuovi e migliori elementi di design, il sistema avanzato di assistenza alla guida ProPILOT, il sistema intelligente di assistenza al parcheggio e l’infotainment NissanConnect, per rispondere alle esigenze dei clienti crossover sia in termini di design che di tecnologia. Il nuovo look di Qashqai N-Tec si distingue per i cerchi in lega neri da 19”, i fari bruniti, la griglia frontale e le calotte dei retrovisori nere. Il tema cromatico nero è ripreso anche all’interno, con finiture dei sedili in pelle sintetica e Alcantara, materiali soft touch e bocchette di ventilazione nere. Grazie a questi elementi distintivi, Nissan è riuscita a migliorare ulteriormente il suo pionieristico crossover. Qashqai N-Tec è equipaggiato con ProPILOT e con sistema intelligente di assistenza al parcheggio, di solito disponibili su vetture di segmento superiore. A rendere il viaggio ancora più piacevole contribuisce il sistema di infotainment NissanConnect, con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto, per facilitare l’uso delle tecnologie di connessione e digitali.

I clienti potranno godere di un crossover che offre le migliori tecnologie Nissan a supporto di una guida comoda e priva di stress. ProPILOT, infatti, gestisce i viaggi in autostrada mantenendo la vettura all’interno della carreggiata, regolandone la velocità, la distanza dal veicolo che precede e rallentando fino a fermarsi e ripartendo automaticamente in caso di traffico intenso. Il sistema intelligente di assistenza al parcheggio toglie lo stress nelle manovre in retromarcia. Grazie al supporto di sensori, il sistema è in grado di identificare uno spazio adeguato per il parcheggio e gestire tutte le manovre. Il guidatore deve solo regolare la velocità della vettura e controllare cosa accade intorno ad essa grazie all’Around-View Monitor, un sistema di telecamere che offre una vista dall’alto a 360°, riprodotta sul display touchscreen. Il NissanConnect, inoltre, permette di replicare nella vettura l’uso del proprio smartphone grazie alle tecnologie Apple CarPlay e Android Auto. I clienti potranno utilizzare sistemi di navigazione, file audio, sistemi di messaggistica e altre applicazioni tramite il touchscreen o tramite i comandi vocali.

(ITALPRESS).