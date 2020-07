L’AQUILA (ITALPRESS) – Prosegue la partnership tra Nissan e la Città dell’Aquila, in nome di una mobilità elettrica, basata sull’efficienza dei consumi e sulla totale assenza di emissioni inquinanti e acustiche nel contesto urbano. Da oggi, infatti, a seguito di un bando di gara per l’acquisto di veicoli elettrici emesso dal Comune dell’Aquila, il parco mezzi del Corpo di Polizia Locale integra 4 Nissan Leaf con batteria da 40 kWh, che saranno impiegate in prevalenza per i servizi di controllo del centro cittadino, dove l’assenza di emissioni atmosferiche e acustiche è particolarmente importante per la salute e la sicurezza dei cittadini. La fornitura di veicoli elettrici alla Polizia Municipale, realizzata dalla concessionaria Nissan Oriente, rappresenta la dimostrazione della versatilità dei veicoli a zero emissioni di Nissan nel rispondere alle diverse esigenze della Pubblica Amministrazione, soprattutto laddove l’obiettivo è quello di ridurre le emissioni e anche i costi operativi di gestione del parco auto. Il bando include un’ulteriore Nissan Leaf, nella versione e+ con autonomia fino a 385 km con singola ricarica, già consegnata al Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi per la mobilità istituzionale.

Per il Comune dell’Aquila l’iniziativa rientra nel progetto “La città ecologica”, finalizzato al contrasto dell’inquinamento climatico e allo sviluppo economico del territorio, in chiave sostenibile. In particolare il piano prevede, tra le altre misure, lo sviluppo della mobilità a zero emissioni tramite l’introduzione di incentivi locali per l’acquisto di auto 100% elettriche, pari a un importo fino a 4.000 euro per i privati e 8.000 euro per i titolari di partita Iva, che si sommano all’ecobonus nazionale. E questo è possibile anche grazie a una gamma versatile e completa, 100% elettrica, in grado di soddisfare le diverse esigenze, dal trasporto passeggeri alla consegna delle merci. Dalla Nissan Leaf al Nissan e-NV200, sia nella versione Van che nell’allestimento Evalia, fino ad arrivare a Nissan Ariya, il crossover coupè 100% elettrico di recente presentazione.

Per Nissan la mobilità 100% elettrica rappresenta “una delle principali sfide per tutelare la salute del pianeta e per garantire una maggiore competitività delle città e dei sistemi produttivi, sia per il privato sia per il pubblico e le imprese – si legge in una nota -. L’azienda prevede di elettrificare il 50% della propria gamma entro il 2022. Tale iniziativa fa parte della Nissan Intelligent Mobility, la roadmap strategica che si propone di ridefinire il modo in cui le auto sono guidate, alimentate e integrate nella società”.

(ITALPRESS).