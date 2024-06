ROMA (ITALPRESS) – Nissan lancia la nuova campagna di comunicazione Defy Ordinary, per ribadire che nel suo DNA c’è la sfida alle convezioni, da sempre. Andare oltre l’ordinario è il mantra Nissan, che si ritrova nella sua capacità di innovare, nell’essere pioniere di modelli e tecnologie, nei suoi prodotti e nel modo di presentarli al pubblico. Juke, col suo spirito ribelle, incarna alla perfezione il modo Nissan di essere diversamente unici. Lanciato nel 2010, Juke ha sorpreso tutti con il suo design iconico da “enfant terrible”. C’è chi lo ha accolto con entusiasmo e chi lo ha guardato con scetticismo, sta di fatto che la piccola berlina dalle ruote alte e dalle linee muscolose ha creato un nuovo segmento, il B-SUV, influenzando profondamente il mercato automobilistico. In soli 14 anni, infatti, questo segmento è diventato il più importante in Italia, passando dallo 0% al 28% del totale vendite ed è oggi popolato da circa 30 modelli.

E proprio il nuovo Nissan Juke è Official Car del 105 Summer Festival, la kermesse estiva di Radio 105 che vede impegnati più di 50 artisti del panorama musicale italiano in 4 concerti gratuiti all’insegna della grande musica e del divertimento. Nissan Juke sarà presente nelle 4 tappe del tour e saprà farsi notare col suo carattere unico e distintivo. Si parte il 14 giugno da Baia Domizia, per passare poi a Venezia il 21 giugno, a Genova il 28 giugno e gran finale il 5 luglio a Massa.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).