ROMA (ITALPRESS) – Nissan rimodula l’offerta commerciale dell’intera gamma Ariya, il crossover coupè 100% elettrico, che da oggi è disponibile con prezzi a partire da 42.600 euro. In linea con la strategia Nissan di diffusione della mobilità elettrica, oggi Ariya è ancora più competitiva e offre un ulteriore vantaggio ai clienti che, accedendo agli incentivi governativi e al contributo Nissan, possono acquistare la versione di ingresso della vettura al prezzo di 34.900 euro.

La gamma Nissan Ariya è ampia e in grado di soddisfare le varie esigenze dei clienti in termini di autonomia, potenza, tipo di trazione (2WD o 4WD), contenuti tecnologici, ed è articolata in 4 allestimenti. Engage è la versione di ingresso con una ricca dotazione tecnologica. Advance, con la trazione integrale e-4orce e sistema di assistenza alla guida ProPilot. Evolve, versione per i clienti più esigenti che cercano stile, comfort e prestazioni brillanti. Evolve+ con la sua anima sportiva senza compromessi, con 290 kW di potenza e 600 Nm di coppia.

Inoltre, presso le concessionarie Nissan, i clienti possono acquistare il pacchetto “senza pensieri” di ricarica domestica, comprensivo di Wallbox Pulsar Plus e relativa installazione eseguita da personale certificato. Grazie al Bonus Colonnine Domestiche messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi è possibile avere un rimborso incentivato pari all’80% del costo totale dell’intero pacchetto, per cui 1.440 euro vanno a sottrarsi dal prezzo iniziale di 1.800 euro.

Per le ricariche pubbliche, i clienti hanno a disposizione l’app gratuita Nissan Charge, per effettuare la ricarica, individuare e raggiungere con un programma di navigazione le stazioni distribuite sul territorio nazionale. Infine, tutti coloro che entro il 31 marzo 2024 acquistano Nissan Ariya possono accedere a ricariche gratuite nei 12 mesi successivi all’immatricolazione, per un totale di 10.000 km di percorrenza, con un risparmio di circa 1.000 euro in un anno (l’offerta è valida anche per Nissan Leaf e Townstar 100% elettrico). I clienti ricevono un voucher con credito di 160kWh al mese, da utilizzare presso le infrastrutture di ricarica pubblica di Enel X, utilizzando l’app Enel X Way, che permette anche di prenotare gratuitamente le stazioni di ricarica e monitorare lo stato della ricarica comodamente dallo smartphone.

