ROMA (ITALPRESS) – Nissan Motor annuncia variazioni ai vertici aziendali a partire dal 1° gennaio 2025. Le nomine mirano a rispondere rapidamente alle attuali sfide, ristrutturando il management dopo la nomina del Chief Performance Officer (CPO) a partire dal 1° dicembre. Nell’aprile 2025, Nissan apporterà ulteriori modifiche al management per creare un’organizzazione snella e agile, in grado di rispondere in modo rapido ai cambiamenti del contesto di mercato.

Stephen Ma, attualmente Chief Financial Officer (CFO), è nominato Chairperson of the Management Committee per la Cina. Nel nuovo ruolo, Ma continuerà a rispondere a Makoto Uchida, Chief Executive Officer (CEO), e grazie alla sua vasta esperienza e conoscenza della Cina e al suo background di esperienze ai vertici aziendali, si concentrerà sulla definizione della strategia futura per la Regione e sul miglioramento delle operazioni locali. Jeremie Papin, attualmente Chairperson of the Management Committee per le Americhe, è nominato CFO e nel nuovo ruolo riporterà al CEO Uchida. Prima di ricoprire l’attuale posizione, Papin ha maturato una solida esperienza nei settori della finanza, della strategia e dello sviluppo aziendale all’interno di Nissan e dell’Alleanza. Papin ha inoltre lavorato per oltre 10 anni nell’investment banking, concentrandosi sul settore automobilistico. Christian Meunier entra in Nissan e viene nominato Chairperson of the Management Committee per le Americhe e nel nuovo ruolo riporterà a Guillaume Cartier, Chief Performance Officer (CPO). Recentemente, Meunier è stato CEO di Jeep ed è membro del Comitato Esecutivo di Stellantis. Meunier torna in Nissan con una grande esperienza nel marketing e nelle vendite, grazie ai suoi precedenti ruoli di responsabilità in Nissan Usa, Canada, Brasile e Infiniti a livello globale. Asako Hoshino, attualmente Chief Brand & Customer Officer (CBCO) e Chairperson of the Management Committee per Giappone/Asean, lascerà il suo ruolo di supervisore delle operazioni in Giappone/Asean. Hoshino continuerà a ricoprire il ruolo di CBCO, dove si concentrerà sul miglioramento del valore della marca e dell’esperienza del cliente. Il suo impegno sarà fondamentale per garantire che il coinvolgimento e la soddisfazione dei clienti siano una leva per rafforzare la presenza di Nissan sul mercato. Shohei Yamazaki, attualmente Chairperson of the Management Committee per la China, è nominato Chairperson of the Management Committee per Giappone/Asean. La sua esperienza nel mercato cinese altamente competitivo fornirà un prezioso contributo al nuovo ruolo per rafforzare ulteriormente la presenza di Nissan nella Regione. Yamazaki riporterà direttamente al CPO Cartier.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Nissan-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]