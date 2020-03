I voli tra Italia e Malta sono stati cancellati dalla scorsa notte dopo che tutta l’Italia è stata dichiarata in quarantena a causa della diffusione del coronavirus. Il servizio del catamarano tra La Valletta e Pozzallo sarà autorizzato solo per il trasporto di merci.

Lo ha annunciato il Primo Ministro maltese Robert Abela nel corso di una conferenza stampa, la scorsa notte, dopo che era stato reso noto il quarto caso positivo di coronavirus a Malta e in risposta al nuovo decreto firmato dal permier Giuseppe Conte. Intanto oggi è prevista una riunione di gabinetto per continuare a discutere gli ultimi sviluppi e l’effetto di queste decisioni perchè ci sono cittadini maltesi che hanno programmato di ritornare a Malta dall’Italia. “Continueremo a prendere le misure necessarie al fine di salvaguardare la salute della nostra gente”, ha detto Robert Abela.

Robert Abela ha espresso il suo rammarico per la situazione in Italia esprimendo solidarietà “forza e coraggio”.

Nel frattempo, una nave da crociera che è partita dalla Sicilia e doveva fermarsi a Malta questa mattina, non potrà attraccare. La nave da crociera trasporta 2.600 persone. Il Primo Ministro maltese ha confermato che sono già state impartite istruzioni alle navi da crociera.

Dopo che sabato scorso tre persone della stessa famiglia sono state confermate positive al coronavirus, lunedì sera il governo maltese ha annunciato un nuovo caso che riguarda un uomo di nazionalità straniera, residente a Malta, che nei giorni scorsi era stato in vacanza nel nord d’Italia ed era tornato da Treviso.

L’uomo ha 49 anni e sta bene. “Come misura di precauzione, le autorità sanitarie maltesi hanno imposto la quarantena obbligatoria a tutte le persone con cui l’uomo è stato in contatto al suo arrivo” ha detto il capo del dipartimento della sanità pubblica Charmaine Gauci.

Durante la conferenza stampa, Gauci ha affermato che un altro possibile caso di coronavirus è attualmente in quarantena. Il paziente è arrivato dalla Slovacchia.

Finora sono stati effettuati 634 test medici su persone che avevano sintomi da coronavirus o erano in trattamento per altre situazioni respiratorie.

(ITALPRESS/MNA).