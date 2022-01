PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Non ci saranno biglietti in vendita per assistere ai Giochi olimpici invernali di Pechino, al via il prossimo 4 febbraio con la cerimonia inaugurale. Si potrà accedere solo su invito. E’ questa la decisione finale degli organizzatori, assunta data l’attuale situazione pandemica, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e degli spettatori. Gli organizzatori si aspettano che questi rispettino rigorosamente le contromisure COVID-19 prima, durante e dopo ogni evento in modo da contribuire a creare un ambiente assolutamente sicuro per gli atleti. L’annuncio di oggi fa seguito ai principi della politica di prevenzione e controllo della pandemia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022, pubblicati il 29 settembre scorso. Uno dei principi era che nessun biglietto sarebbe stato venduto a spettatori al di fuori della Cina e che i biglietti sarebbero stati venduti esclusivamente agli spettatori residenti in Cina che avrebbero soddisfatto i requisiti delle contromisure Covid-19. I Giochi Olimpici Invernali si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio 2022 e i Giochi Paralimpici Invernali si terranno dal 4 al 13 marzo 2022.

(ITALPRESS).

