Nicaso (Queen’s University) “Le mafie? sono sempre più digital”

NEW YORK (USA) (ITALPRESS) - Le mafie stanno cambiando pelle. Sono sempre più globali, senza confini e usano strumenti digitali e tecnologici sempre più sofisticati. Gli Stati come stanno affrontando la sfida? In questa intervista, Stefano Vaccara ne parla con Antonio Nicaso, docente alla Queen's University del Canada, ed esperto di mafie. xo9/abr/gtr