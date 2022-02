Neve in Irpinia, 50 interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 50 interventi in Irpinia per neve e forte vento. Dopo sette ore di lavoro, si è concluso il soccorso di dodici ragazzi bloccati in località Toppo del Monaco (Avellino), a 1.200 mt d’altezza. mgg/gtr