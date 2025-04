Netanyahu “Il capo della Shin Bet ha mentito con bugie totali”

ROMA (ITALPRESS) – Il capo dell’agenzia di intelligence interna Shin Bet, Ronen Bar, non è stato licenziato per motivi personali e politici e le sue dichiarazioni davanti ai giudici sono “bugie totali”.

Lo ha scritto il primo ministro Israeliano, Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione giurata presentata all’Alta corte di giustizia domenica pomeriggio. Il premier ha confutato l’affermazione di Bar secondo cui il primo ministro gli avrebbe detto di obbedire a lui in caso di crisi costituzionale e non alla Corte suprema.

Il primo ministro, nella sua dichiarazione giurata, ha anche accusato Bar di avere “responsabilità massicce e dirette” per non aver impedito l’invasione e il massacro del 7 ottobre 2023 guidati da Hamas, accusandolo di una fondamentale interpretazione errata della situazione della sicurezza nelle ore precedenti l’attacco e di un “fallimento storico”.

– Foto IPA Agency –

