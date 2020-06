Sono 3 i ricoverati presso l’Ospedale Parini di Aosta positivi al Coronavirus. A questi si aggiungono 3 persone in isolamento domiciliare e 3 asintomatici, per un totale di 9 persone attualmente positive nella regione, stando ai dati del bollettino quotidiano della regione. Sono invece 1.194 i casi registrati dall’inizio della pandemia, e 146 i decessi. Ieri, a fronte di 305 controlli delle forze dell’ordine non è stata elevata alcuna sanzione.

(ITALPRESS).