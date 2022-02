ROMA (ITALPRESS) – “Grazie alle Forze dell’ordine per il lavoro che svolgono ogni giorno, garantendo la nostra sicurezza e la cooperazione internazionale. Ho voluto incontrare il generale Teo Luzi, Comandante generale dei Carabinieri, per portare il saluto delle istituzioni a tutte le donne e gli uomini dell’Arma quotidianamente impegnati in difesa della legalità. Da oltre 200 anni i Carabinieri sono parte integrante dell’identità del Paese, custodi della nostra comunità e strumento di iniziative pacifiche e umanitarie nel mondo”. Lo scrive su Facebook la sottosegretaria per il Sud e la Coesione Territoriale, Dalila Nesci.

“Ovunque presente sul territorio italiano, e attiva negli scenari internazionali con oltre 700 unità, con la sua determinazione e professionalità l’Arma dei Carabinieri è una garanzia per la sicurezza dei cittadini in Italia e all’estero, impegnata in prima linea anche per la crisi in Ucraina. Grazie di cuore ai Carabinieri, nei secoli fedeli”, conclude Nesci.

(ITALPRESS).

