Neonata in Italia dal Marocco per essere venduta a Torino

TORINO (ITALPRESS) – Era arrivata in Italia lo scorso ottobre a bordo di una nave proveniente da Tangeri. La piccola, nata presumibilmente nel mese di agosto, era stata trasportata in una busta della spesa, senza essere registrata nella lista dei passeggeri, per essere successivamente venduta a Torino. Per questo motivo, la Polizia di Stato del capoluogo piemontese ha arrestato quattro persone: due cittadini marocchini, marito e moglie, per aver introdotto illegalmente dal Marocco in Italia una neonata, insieme ad altri due connazionali per il reato di favoreggiamento personale, poichè hanno favorito illegalmente la permanenza della neonata sul territorio nazionale. Questo è l’esito dell’operazione di Polizia denominata “Save the Baby”.

L’attività investigativa era partita a seguito di una segnalazione, riguardo alla presenza di una neonata all’interno di un nucleo famigliare a lei estranea, allo scopo di cederla a terzi.

Il viaggio in nave aveva causato gravi scompensi alla bimba, tanto che una volta arrivata a Torino, la donna della coppia l’aveva portata in ospedale per farla visitare. La neonata, di cui sono in corso accertamenti volti a individuarne la madre biologica, sarebbe stata ceduta da quest’ultima all’indagata, perchè fosse trasportata dal Marocco in Italia e verosimilmente venduta a una terza famiglia.

Dopo settimane di indagini, lo scorso 12 marzo gli investigatori della Squadra Mobile di Torino e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, hanno individuato l’abitazione della coppia che stava temporaneamente custodendo la minore, rintracciando la piccola. La bimba, in buone condizioni di salute, è stata subito trasportata in ospedale per accertamenti sanitari, in attesa di individuare una famiglia affidataria.

