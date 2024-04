NEW YORK (ITALPRESS) – Un nuovo ponte fra l’America e la Sicilia: l’8 giugno partiranno i voli diretti fra New York e Palermo operati da Neos, la compagnia aerea del Gruppo Alpitour. Del nuovo collegamento si è parlato al Consolato italiano della Grande Mela in occasione dell’iniziativa per i 400 anni del Festino di Santa Rosalia, patrona del capoluogo siciliano.

Saranno “due frequenza settimanali, una di sabato e l’altra di lunedì. Il volo partirà da New York alle 17 locali mentre decollerà da Palermo alle 11,25 locali. Sarà operato con un Boeing 787 serie 9, l’aeroplano tecnologicamente più avanzato che consente il massimo comfort in termini di viaggio”, ha spiegato Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla parla di “una forma di raccordo diretto tra gli Stati Uniti, Palermo e la Sicilia. Si stringe una sorta di patto di collaborazione che riguarda il turismo, gli itinerari culturali, il recupero delle radici. Speriamo possa durare tutto l’anno in forza di una progettazione che guarda alla destagionalizzazione degli eventi al quale il Comune, ma anche la Regione Siciliana stanno lavorando”.

Per Fabrizio Di Michele, console generale d’Italia a New York, “è un’ottima occasione per valorizzare il potenziale del turismo in Sicilia e a Palermo, in linea con il trend degli ultimi anni che vede la presenza americana nell’isola in crescita vertiginosa”.

L’assessore al Turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata, sottolinea che “negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento di turisti americani di circa il 50% un pò su tutto il territorio della Sicilia, in particolare su alcuni centri dell’isola, come Agrigento e Taormina. Promuovendo un volo diretto questo incremento immaginiamo possa aumentare notevolmente”.

Per il giornalista Gianni Riotta “la comunicazione è la chiave dello sviluppo del Mezzogiorno e dell’Isola. Ben venga il volo diretto e speriamo sia molto affollato”.

-foto ufficio stampa Alpitour-

(ITALPRESS).

