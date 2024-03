BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Sarà Budapest a ospitare il prossimo Grand Prix di spada. Nella capitale ungherese, da venerdì 8 a domenica 10 marzo, si svolgeranno, come per ogni GP Fie, soltanto le due prove individuali per donne e uomini a punteggio maggiorato. Saranno 24, in tutto, gli atleti del ct Dario Chiadò impegnati. Un test probante per l’Italia che ha già la certezza d’aver qualificato spadiste e spadisti ai prossimi Giochi di Parigi 2024. La tre giorni alla Bok Hall si aprirà con la fase a gironi e il tabellone preliminare ad eliminazione diretta della gara femminile. Già qualificate, per diritto di ranking, alla giornata clou di domenica Mara Navarria, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi. Proveranno a raggiungere nel tabellone principale le altre otto azzurre presenti e chiamate in pedana nella giornata inaugurale: Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.

Il sabato sarà invece dedicato alle fasi preliminari maschili. Già ammessi alla domenica Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo grazie alla loro posizione nel ranking. Sono nove gli atleti italiani che andranno alla ricerca di un “pass” per il tabellone principale da 64: Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Santarelli.

La spedizione azzurra in terra magiara sarà guidata dal responsabile d’arma Dario Chiadò, con lui i maestri dello staff tecnico Roberto Cirillo, Giacomo Falcini, Massimo Ferrarese e Daniele Pantoni e la fisioterapista Federica Balbi.

