Il Playhall di Riccione ha ospitato oggi l’ottava giornata di gare del 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving. Nella spada maschile Ragazzi Nicolò Sonnessa del Circolo Schermistico Forlivese regala il primo oro all’Emilia Romagna vincendo la finale alla priorità 11-10 su Edoardo Lo Conte (Uisp Scherma Orvieto). Sonnessa sale così per la seconda volta sul gradino più alto del podio del Gran Premio Giovanissimi dopo il 2019, quando aveva dominato nella categoria Maschietti. Il neo campione italiano di categoria in precedenza aveva battuto 15-12 Giovanni Sinatra del Cus Catania, numero uno della classifica dopo la fase a gironi, che si è piazzato al terzo posto insieme a Federico De Michieli del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo.

Tra le sciabolatrici Vittoria Fusetti è la nuova campionessa italiana della categoria Giovanissime. L’atleta del Petrarca Scherma nel tabellone degli otto ha superato Francesca Stirpe (Etruria Scherma) 10-6, poi in semifinale ha vinto con un netto 10-2 su Ludovica Rossetti del Frascati Scherma e, in finale contro Vittoria Mocci dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco, ha recuperato da un punteggio che la vedeva sotto 3-8, fino al 10-9 che ha chiuso l’assalto.

La giornata di domani sarà dedicata ai più piccoli con le gare di Spada maschile Maschietti e di Sciabola femminile Bambine.

