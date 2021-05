ROMA (ITALPRESS) – Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+1710) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 633 nuovi casi positivi (-2), 22 i decessi (-18), 1269 i guariti, 1732 ricoverati (-86), 244 le terapie intensive (-11). Lo rende noto l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sottolineando in una nota che “diminuiscono i casi, i decessi, le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 300”. “Continua la frenata – evidenzia D’Amato -, oggi nuovo record di diminuzione numero di nuovi postivi. E sempre oggi superiamo 800 mila cittadini con completamento del ciclo vaccinale, il 17% della popolazione target. Dati tutti in calo, segnale positivo, continuiamo così”.

Dalla mezzanotte di venerdì 14 maggio sarà attiva la prenotazione sul portale salutelazio.it per la fascia di età 52 e 53 anni (ovvero i nati nel 1968 e 1969). Open Day Astrazeneca 15 e 16 maggio con ticket virtuale: domani saranno comunicate tutte le informazioni relative alla modalità di accesso sui canali istituzionali di Salutelazio.

D’Amato si è recato in visita alla ‘Nuvolà per la giornata internazionale dell’infermiere: “Ruolo fondamentale del servizio sanitario e nel contrasto alla pandemia”.

(ITALPRESS).