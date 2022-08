ROMA (ITALPRESS) – “Oggi nel Lazio su 3.923 tamponi molecolari e 17.461 tamponi antigenici per un totale di 21.384 tamponi, si registrano 2.361 nuovi casi positivi (-54), sono 14 i decessi (+4), 854 i ricoverati (-39), 56 le terapie intensive (-1) e +5.787 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11%. I casi a Roma città sono a quota 1.042. Continua la discesa del numero dei casi su base settimanale e l’incidenza scende a 387 per 100 mila abitanti (era 556 la scorsa settimana). Il valore Rt è stabile a 0.88”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Asl Roma 1: sono 341 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 368 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 333 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 121 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 187 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 204 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 807 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 254 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 381 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 58 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 114 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

