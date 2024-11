BOLOGNA (ITALPRESS) – In Emilia Romagna, nel 2023, si sono verificati 16.809 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 279 persone e il ferimento di altre 21.818. Rispetto al 2022 aumentano, più di quanto si registri a livello nazionale, il numero degli incidenti (+0,8%) e i feriti (+0,7%), mentre diminuiscono le vittime (-10,3%). Sul fronte dell’incidentalità stradale si registra, a livello nazionale, un lieve miglioramento per il numero delle vittime rispetto all’anno precedente (-3,8%); in controtendenza aumentano incidenti (+0,4%) e feriti (+0,5%), seppur in maniera contenuta.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).