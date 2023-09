Nel 2022 il Pil italiano cresciuto del 3,7%

ROMA (ITALPRESS) - Confermata la stima del Pil in crescita del 3,7 per cento nel 2022, mentre il dato è stato rivisto al rialzo per il 2021. Lo certifica l'Istat in seguito alla revisione dei conti nazionali annuali. col3/sat/gtr