ROMA (ITALPRESS) – Anno record, il 2019, per quanto riguarda la raccolta differenziata e il riciclo del vetro in Italia.

I dati contenuti nel tradizionale rapporto annuale curato da Co.Re.Ve – Consorzio Recupero Vetro – fotografano un Paese sempre più virtuoso, con punte di eccellenza assoluta. Il primo segnale positivo è rappresentato dalla quantità di rifiuti d’imballaggio in vetro recuperati dopo il consumo, grazie alla raccolta differenziata urbana: nel 2019 gli italiani hanno separato 2.336.000 tonnellate di rifiuti d’imballaggio in vetro, il 6,7% in più rispetto all’anno precedente. Dopo anni in cui i tassi di crescita maggiormente significativi si sono registrati nel Sud del Paese, impegnato in un’operazione di allineamento con il resto d’Italia, questa volta a guidare la “classifica” è il Centro con un incremento dell’11,3% sul 2018: 432mila tonnellate di rottame di vetro raccolto, 44.169 in più rispetto all’anno precedente. Rimane molto positiva anche la crescita del Mezzogiorno, con 630mila tonnellate di materiale raccolto e un incremento dell’11% pari a 62.302 tonnellate in più del 2018.

In termini assoluti il Nord del Paese, che aumenta la propria raccolta di 40.528 tonnellate, pari a un +3,3%, continua a guidare il Paese raggiungendo quota 1 milione e 271mila tonnellate di materiale proveniente dalla raccolta differenziata.

Nel 2019 il tasso di riciclo degli imballaggi di vetro ha superato il 77%, con un balzo in avanti significativo rispetto al 73,4% dell’anno precedente. Considerando che le Direttive europee in corso di recepimento del “pacchetto economia circolare” prevedono un obiettivo di riciclo del 70% al 2025 e del 75% al 2030, c’è di che essere soddisfatti. Un risultato eccellente determinato dall’impennata della quantità raccolta ma soprattutto dall’aumento dell’efficienza degli impianti di trattamento che, grazie ad investimenti nell’innovazione tecnologica, hanno contenuto la produzione di scarti (11,4%) rispetto all’anno precedente (13,2%). Tali scarti misurano il vetro perso tra la raccolta e il riciclo. Le quantità riciclate, 2.069.407 di tonnellate, registrano infatti un 9,8% in più rispetto al 2018, un tasso di crescita più alto sia delle quantità raccolte che degli imballaggi in vetro immessi al consumo, 2.677.830 di tonnellate (+4,2%). “Gli italiani sono tra i cittadini più virtuosi d’Europa per quanto riguarda la raccolta differenziata del vetro e i dati contenuti nel nostro rapporto annuale lo confermano. Il riciclo del vetro, da sempre modello esemplare di economia circolare, evolve costantemente anche dal punto di vista delle tecnologie impiegate e questo ci permette di incrementare le nostre performance”, afferma Gianni Scotti, presidente di CoReVe.

(ITALPRESS).