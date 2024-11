ROMA (ITALPRESS) – “In collaborazione con il Ministero degli Investimenti degli Emirati Arabi Uniti, l’ambasciata ha organizzato il workshop “UAE-Italy for New Markets”, dedicato alle imprese italiane attive negli EAU. Il seminario ha consentito di presentare ai rappresentanti di oltre 60 aziende italiane le opportunità di internazionalizzazione offerte dagli EAU, anche attraverso i sei accordi di libero scambio già in vigore con India, Indonesia, Israele, Turchia, Kazakhstan e Georgia. cui se ne aggiungono altri 15 in attesa di finalizzazione”. Lo scrive su Instagram l’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti.

“Sono intervenuti, tra gli altri, rappresentanti dei Ministeri degli Investimenti, dell’Economia e delle Finanze emiratini – prosegue il post -. L’ambasciatore Fanara ha dichiarato: “Gli EAU non rappresentano solo uno dei più prosperi mercati di destinazione per l’export italiano, che ha raggiunto i 5 miliardi di euro nei primi 8 mesi del 2024, ma anche una piattaforma eccellente per la crescita internazionale delle nostre imprese e per vendere in nuovi mercati. La sede di Dubai dell’Agenzia Ice, il Gruppo Sace e Intesa Sanpaolo hanno presentato i servizi offerti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Rappresentanti di Mapei, Ansaldo Energia e Vivaticket hanno raccontato le loro “success stories” di imprese italiane che sono cresciute negli Emirati Arabi Uniti e nella regione, contribuendo alla crescita delle esportazioni Made in Italy”.

