Negli Usa l’uso del fentanyl è ormai un’emergenza sociale

(WASHINGTON) (STATI UNITI) (ITALPRESS) - In Usa l'uso del fentanyl è ormai una emergenza sociale. La Casa Bianca ha proclamato ottobre mese nazionale per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, in collaborazione con oltre 250 associazioni per incentivare iniziative di sensibilizzazione e contrasto. Nel corso del 2023 la Drug Enforcement Administration ha sequestrato più di 390 milioni di dosi letali di fentanyl. Nel 2024, che deve ancora concludersi, le dosi letali di fentanyl sequestrate sono state oltre 290 milioni. Abbiamo parlato di questo con coloro che ogni giorno combattono in prima linea una crisi che si sta espandendo a macchia d'olio anche in Europa. xp9/abr/