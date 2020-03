MILANO (ITALPRESS) – Il Premio Alto Rendimento del Sole 24 Ore e’ stato attribuito ai gestori non solo sulla base delle performance conseguite, ma anche del livello di rischio assunto per ottenerle, riconoscendo l’impegno, la professionalita’ e la capacita’ dei gestori nel prendersi cura degli investimenti che vengono loro affidati. Per questi motivi, NEAM, societa’ di diritto Lussemburghese di Asset Management interamente partecipata da Cassa Centrale, su una base di valutazione dei risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) ha ottenuto il riconoscimento destinato alla categoria “Small” come miglior gestore. Il premio conferito a NEAM fa riferimento alla media dei rating dei singoli fondi NEF, calcolata da CFS Rating e comparata con gli altri fondi. Nella categoria dedicata alle societa’ di gestione del risparmio con masse gestite fino ai 4 miliardi di euro, NEAM e’ risultata la migliore.

“Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento: un premio al nostro impegno costante nella proposta di soluzioni di investimento coerenti con il profilo di rischio e attente alla sostenibilita’”, afferma Paolo Crozzoli, presidente di NEAM. “Alla base del successo ottenuto dall’insieme dei 18 Comparti del Fondo NEF, c’e’ proprio l’attenzione dedicata costantemente dal nostro team all’analisi e alla selezione di una compagine di gestori capaci, professionali e in linea con le aspettative del mercato e dei clienti”, conclude.

(ITALPRESS).