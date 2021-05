Il superboss della ‘Ndrangheta Rocco Morabito, il secondo latitante più ricercato d’Italia dopo Matteo Messina Denaro, è stato arrestato in un albergo di Joao Pessoa, capitale dello Stato di Paraiba, nel nord-est del Brasile. A catturarlo i carabinieri dei Ros e dei comandi provinciali di Torino e Reggio Calabria, in un’operazione congiunta con Interpol, la polizia federale brasiliana e l’Fbi statunitense che ha impiegato una ventina di uomini.

Rocco Morabito, evaso dal carcere di Montevideo nel 2019 nel quale si trovava dal 2017, quando fu arrestato a Punta D’Este, deve scontare 30 anni per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti.

Nella stessa operazione è stato catturato anche Vincenzo Pasquino, 35 anni, piemontese, un altro narcotrafficante che si era dato alla macchia nel Paese, anche lui inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi.

