‘Ndrangheta, 5 arresti per usura ed estorsione in Calabria

I Carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 5 persone residenti nei comuni di Cropani, in provincia di Catanzaro, ed Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di usura in concorso, estorsione ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, nel territorio del Comune di Cropani, con l'aggravante del metodo mafioso. vbo/com