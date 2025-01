NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vittorie per Philadelphia, Memphis e Portland nelle gare disputate nella notte italiana nell’Nba. In una sfida tiratissima e caratterizzata da percentuali eccellenti al tiro da tre, i Sixers tornano alla vittoria battendo Cleveland (132-129) grazie ai 30 punti di Paul George (21 nella ripresa) e ai 29 di Tyrese Maxey, mentre ai Cavs (al secondo ko di fila e con errore all’ultimo tiro del possibile overtime) non bastano i 37 di Donovan Mitchell e i 33 con 8 triple segnate su 8 tentativi da Ty Jerome.

Non è facile fin dall’inizio ma poi Memphis vince nettamente (139-126) superando New Orleans. Per ottenere il quinto successo di fila manda ben 7 giocatori in doppia cifra e trova anche Yves Missi tra i protagonisti: il rookie si è esibito in una schiacciata spettacolare in apertura di terzo quarto.

Colpo in trasferta dei Blazers (97-102), che approfittano delle tante assenze tra gli Hornets e grazie ai 27 punti di Anfernee Simons passano a Charlotte.

