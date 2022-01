NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Sesto successo consecutivo per i Phoenix Suns che superano Indiana Pacers con il punteggio di 113 a 103. Una vittoria che non vede tra i protagonisti David Booker, rimasto fermo a 11 punti e in cattiva serata. Phoenix si “consola” con Bismack Biyombo che firma 21 punti e 13 rimbalzi. Mikal Bridges chiude a quota 23 e rsulta il migliore. Non sorprene cetamente Chris Paul con 18 punti e 16 assist.

E’ la terza vittoria di fila quela dei Milwaukee Bucks a spese dei Szacramento Kings (133-127). E Pensare che c’era da registrare un’assenza pesante, qulla di Giannis Antetokounmpo, fermato da un problema al ginocchio. Di contro per la squadra di Alvin Gentry è la terza sconfitta consecutiva.

Il protagonista in casa Bucks è Khris Middleton con 34 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. 26 punti per Jrue Holiday. Per Sacramento non sono sufficienti i 29 puti di Barnes e i 24 con 12 assist di Haliburton.

Tornano a vincere anche i Cleveland Cavaliers che superano per 94 a 87 Oklahoma City Thunder che si erano fermati a Chicago ma che ottengono la sesta affermazione su sette. Il miglior realizzatore è Darius Garland, che mette a referto 23 punti e 11 assist. Dall’altra parte Shai Gilgeous-Alexander ne realizza 29 con 9 rimbalzi e 6 assist

(ITALPRESS)

