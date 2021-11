NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Sette partite nella notte Nba. Successo per Miami Heat sul parquet degli Utah Jazz con il punteggio di 111 a 105 ed è la seconda volta nel giro di 10 giorni. La palma del migliore va certamente a

Tyler Herro che mette a referto 27 punti e raccoglie otto rimbalzi. Per Miami sempre assente Jimmy Butler.

Vincono ancora i Cleveland Cavaliers che superano in rimonta i Boston Celtics per 91 a 89. Darius Garland firma i due tiri liberi decisivi del sorpasso a 9.4 secondi dalla sirena, oltre che 22 punti complessivi.

Quarto ko consecutivo dei Philadelphia 76ers al cospetto degli Indiana Pacers che si impongono per 118 a 113, grazie soprattutto alla buona vena di Justin Holiday, autore di 27 punti. Ai Sixers non bastano io 32 punti di Tobias Harris.

Quarto successo di fila per Washington Wizards in casa di Orlando Magic (104 a 92) alla sesta sconfitta in casa su sette. Ventitre i punti di Spencer Dinwiddie e 20 di Montrezl Harrell: per i padroni di casa 22 punti di Cole Anthony.

Seconda vittoria stagionale per New Orleans Pelicons ai danni dei Memphis Grizzlies per 112 a 101. Nickeil Alexander-Walker segna 21 punti e il rientrante Brandon Ingram ne referta 19.

I Pistons si impongono a domicilio in casa dei Raptors di Toronto (127 a 121), giunti alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare. Decisiva soprattutto la prova di Jerami Grant nel quarto periodo con 14 dei suoi 24 punti.

Sette successi di fila per i Clippers, l’ultimo della serie contro Minnesota Timberwolves per 129 a 102. Paul George realizza 23 punti, Reggie Jackson 21.

(ITALPRESS).