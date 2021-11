NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Vincono in rimonta i Phoenix Suns; 121 a 117 il punteggio finale sugli Atlanta Hawks. Protagonista Frank Kaminsky, autore di 16 punti di cui 14 nel primo tempo. Quinta sconfitta per gli Hawks e il nostro Danilo Gallinari mette a referto 10 punti.

Sfida avvincente nella notte Nba tra Dallas Mavericks e Boston Celtics. A decidere una gran giocata proprio al suono della sirena di Doncic che vale tre punti e che fissa il punteggio finale sul 107 a 104. Per Dallas è la sesta vittoria.

Quinto successo invece per i Denver Nuggetz che superano per 95 a 94 Houston Rockets. Protagonista Nikola Jokic con 28 punti e 14 rimbalzi. Tra i Rockets 18 punti di Daniel Theis.

Successo anche per Miami Heat che supera per 118 a 115 gli Utah Jazz; Kyle Lowry protagonista assoluto e autore della 19^ tripla doppia in carriera e 20 punti. Dall’altra parte Donovan Mitchell mette a referto 37 punti.

Convincono i Philadelphia 76ers che si impongono per 114 a 105 in casa dei Chicago Bulls con sette giocatori in doppia cifra.

Furkan Korkmaz segna per i suoi 25 punti.

Portland Trail Blazers regala una brutta giornata ai Los Angeles Lakers sconfitti per 105 a 90 e privi oltre che di LeBron James,

anche Anthony Davis, a causa di problemi intestinali.

