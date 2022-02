ROMA (ITALPRESS) – La spada azzurra torna in pedana in Coppa del Mondo. Il prossimo weekend vedrà impegnate in contemporanea, da venerdì 11 a domenica 13 febbraio, la Nazionale femminile a Barcellona e quella maschile a Sochi. Per il doppio appuntamento internazionale, in cui sono previste sia le prove individuali che le gare a squadre, il responsabile d’arma Dario Chiadò ha convocato 24 atleti, equamente divisi tra donne e uomini. Per la trasferta in Spagna le prescelte sono Federica Isola, Rossella Fiamingo, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Beatrice Cagnin, Marta Ferrari, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi ed Eleonora De Marchi. Non ci sarà Mara Navarria, che nei giorni scorsi si è sottoposta a un intervento chirurgico a causa di un infortunio avvertito durante il GP FIE di Doha. La spadista friulana, che attraverso i propri canali social ha rassicurato tutti sul buon esito dell’operazione, ringraziando la Federscherma e i medici della Nazionale azzurra per il sostegno in questo particolare momento, è già in fase di recupero e punta a tornare in pedana nel giro di qualche settimana. A Barcellona il quartetto italiano per la competizione a squadre sarà composto da Federica Isola, al rientro dopo l’essenza forzata in Qatar, Roberta Marzani, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. A seguire la Nazionale femminile sulle pedane dell’Institut Nacional d’Educaciò Fìsica de Catalunya, con il CT Chiadò, ci saranno i maestri Roberto Cirillo e Daniele Pantoni e il medico Valeria D’Errico. Tappa in Russia invece per la spada maschile. Il responsabile d’arma ha convocato Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Gabriele Cimini, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Matteo Tagliariol, Andrea Vallosio e Federico Vismara. Il team Italia per la gara a squadre sarà formato da Andrea Santarelli, anche lui al ritorno in pedana dopo esser stato costretto a dare forfait a Doha, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara, questi ultimi due protagonisti di un doppio terzo posto nel GP FIE di due settimane fa in Qatar. Lo staff tecnico che guiderà gli azzurri alla Sirius Arena di Sochi sarà composto da Alessandro Bossalini, Enrico Di Ciolo e Alfredo Rota. Con loro anche il medico Chiara Lodoli. Medesimo programma di gare per i due appuntamenti: spadiste e spadisti saranno impegnati venerdì 11 nelle fasi preliminari, sabato 12 i tabelloni principali delle competizioni individuali (con finali previste nel pomeriggio) e domenica 13 le prove a squadre.

