La Nazionale olimpica di spada è stata ricevuta dall’Ambasciatore d’Italia in Colombia

BOGOTA’ (COLOMBIA) (ITALPRESS) – Una rappresentanza della delegazione della Nazionale olimpica di spada della scherma azzurra, formata da sette atlete e da due tecnici, è stata ricevuta ieri presso l’Ambasciata d’Italia in Colombia in vista della prossima partecipazione dei nostri atleti al Grand Prix di specialità che si terrà da oggi a domenica presso lo Sports Center El Salitre di Bogotà.

Alla prestigiosa competizione organizzata d’élite GP Fie prenderanno parte complessivamente 24 atleti italiani, equamente divisi tra donne e uomini, coinvolti nelle gare individuali a punteggio maggiorato, che si confronteranno con oltre 300 concorrenti provenienti da tutto il mondo. “Durante il cordiale incontro, l’Ambasciatore Giancarlo Maria Curcio, alla presenza dei suoi più stretti collaboratori, ha sottolineato la grande importanza che la Farnesina attribuisce agli atleti italiani nel mondo, vere e proprie eccellenze del nostro Paese in missione all’estero, evidenziando come la diplomazia sportiva sia una delle articolazioni delle relazioni tra Paesi che le Sedi diplomatiche sono sempre più chiamate a favorire e promuovere in base a precise indicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani”, sottolinea una nota della Federazione.

“Da parte della delegazione azzurra è stato espresso forte apprezzamento e senso di riconoscenza per il convinto sostegno che le missioni sportive ricevono sempre all’estero della nostra rete diplomatico-consolare e hanno ribadito il loro impegno per mantenere alto il nome dell’Italia nelle competizioni sportive internazionali – prosegue la Fis -. All’incontro, che consolida il fortissimo legame tra la Federazione Italiana Scherma presieduta da Luigi Mazzone e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite della rete diplomatico-consolare, hanno partecipato le spadiste Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, campionesse olimpiche a Parigi 2024, Lucrezia Paulis, Sara Kowalczyk, Nicol Foietta e Federica Isola, insieme ai maestri dello staff azzurro Daniele Pantoni e Roberto Cirillo”.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

