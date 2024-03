RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Audacia, purezza e innovazione: queste tre parole non caratterizzano solo i modelli Opel, da Opel Corsa ad Opel Astra fino alla nuova generazione di Opel Combo, Vivaro e Movano. Si applicano anche all’intero marchio e al merchandising Opel, compreso il negozio online, che ora risplende di nuova luce come Opel Collection Shop. In questo modo l’acquisto di abbigliamento alla moda e accessori pratici del marchio Opel è ancora più facile e divertente. Con una chiara attenzione all’essenziale, il nuovo Opel Collection Shop mette in evidenza i nuovi prodotti. Chi volesse approfondire può cliccare sui singoli “reparti” del negozio. Questi sono chiaramente strutturati in base alle collezioni, all’abbigliamento, agli accessori e ai modelli. Molte occasioni si possono trovare anche sotto “Saldi”. I clienti dell’Opel Collection Shop devono registrarsi e tutti coloro che saranno veloci riceveranno uno sconto extra del 10%, che potrà essere utilizzato sul prossimo ordine entro il 31 marzo.

Giovane ed emozionante: è così che Opel promuove la nuova Corsa. Per tutti coloro che sono alla ricerca di una mobilità semplice, emozionante ed elettrica, la risposta non può che essere una: “Yes, of Corsa!” Lo stesso vale per tutti coloro che sono alla ricerca dei alla moda. La collezione Opel Corsa ha molti pezzi interessanti, come la rivoluzionaria #Yes di Corsa Quikflip Hoodie. La felpa con cappuccio per tutte le stagioni, disponibile al prezzo di 88,00 euro (tutti i prezzi IVA inclusa), è perfetta per il fitness, i viaggi o le escursioni. Perchè è più di un semplice capo d’abbigliamento casual e piacevolmente soffice. Può essere trasformato in uno zaino completamente funzionale in pochi secondi. Questo la rende una felpa con cappuccio innovativa e un pratico zaino in uno!

Per le giornate più calde, c’è l’espressiva T-shirt unisex (35,50 euro): sul davanti chiede sfacciatamente “Born to be pop?” e sul retro fornisce una chiara risposta “Yes, of Corsa”. La dichiarazione alla moda di Opel Corsa è completata dal #Yes of Corsa cappello da pescatore. Per 19,90 €, protegge la testa dal vento e dalle intemperie con un’ampia tesa e allo stesso tempo ha un aspetto estremamente trendy.

Ci sono anche molti altri accessori, dai calzini dai disegni pop art luminosi ai portachiavi e adesivi alle shopping bag riflettenti, il tutto con il chiaro messaggio “Yes, of Corsa”. E con- lo #Yes of Corsa SOUNDbuzzer (19,90 euro), gli appassionati di Opel Corsa possono divertirsi in ufficio o con amici e familiari. Ogni volta che si preme il cicalino, si sente un potente “Yes, of Corsa!”, identico al suono della campagna di successo di Opel Corsa.

Anche le altre collezioni del nuovo Opel Collection Shop riflettono uno stile di vita attivo con un fattore di tendenza. Il volto del marchio Opel Vizor è ora disponibile non solo su tutti i nuovi modelli Opel e sui veicoli commerciali leggeri, ma ora anche i fan del marchio tedesco possono indossarlo in prima persona. Con lenti nere dal design coerente conn il tipico frontale Opel, l’Opel Blitz sul lato e le aste verdi, gli occhiali da sole Vizor (39,90 euro) sono un accessorio indispensabile per l’estate. Chiunque voglia fare sport può stupire gli amici e la squadra con l’attrezzatura sportiva giusta nel look Opel. Il repertorio spazia da un pallone da calcio con cerchio Astra bicolore (16,50 euro) e lo yo-yo Astra LED dal design simile (1,50 euro) alla corda per saltare di alta qualità, regolabile individualmente, con maniglie in lega di alluminio e logo Astra stampato (12,50 euro).

Altrove, la felpa con cappuccio in felpa unisex (105,00 euro) e la giacca softshell unisex (129,00 euro della collezione Motorsport/GSe assicurano che gli atleti amatoriali possano sentirsi a proprio agio in qualsiasi condizione atmosferica. I top, realizzati in cotone o poliestere e Birds Eye Mesh, offrono il massimo livello di comfort e, con il loro elegante design in bianco e nero che include la stampa Opel Motorsport sul petto e le applicazioni gialle, attirano l’attenzione dentro e fuori dal campo sportivo.

E quale modo migliore per mostrare un legame con il marchio del Blitz e celebrare i “125 anni di produzione automobilistica di Opel” se non articoli di moda eleganti e piacevoli e accessori per tutti i giorni del marchio e collezioni vintage. Indossati nei tipici colori Opel, il nero, il bianco e il giallo, i fan e gli ambasciatori del marchio Opel possono indossare abiti sportivi e classici con la felpa da uomo (69,90 euro) o la felpa con cappuccio da donna (54,90 euro) in stile vintage.

Pratici compagni di tutti i giorni si trovano nella collezione del marchio. L’offerta spazia da uno zaino bianco marchiato Opel con una capacità fino a 26 litri con spallacci imbottiti e cerniera impermeabile (75,95 euro) al cavo di ricarica allroundo eco a strisce gialle (29,90 euro) al berretto streetwear alla moda (16,00 euro) con il logo Opel intrecciato.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).