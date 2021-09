GENOVA (ITALPRESS) – Oltre 92mila visitatori, 6mila prove in mare, più di 1,2 milioni di utenti raggiunti sui social: con questi numeri chiude il 61esimo Salone Nautico di Genova, il secondo dell’era Covid, che fa registrare un aumento degli ingressi di circa il 30% rispetto alla scorsa edizione. “Un Salone dai numeri straordinari nonostante le limitazioni ancora dettate dal Covid abbiano fatto faticare non poco chi ci ha lavorato – ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti -. E’ stato il secondo salone del coraggio perchè ha sfidato ancora la pandemia, i numeri hanno premiato sia in termini di visitatori che di effettivo business per le imprese. Credo sia la migliore dimostrazione che il paese sta ripartendo con il piede giusto e che il modo per farlo correre più velocemente è una sana collaborazione tra le imprese che fanno la ricchezza e posti di lavoro e le istituzioni che le devono affiancare e supportare in ogni modo”.

“Posso dire un 15-20% di aumento dei contratti ma oltre i contratti quello che mi interessa è che aumentano gli addetti. Il settore sta tirando alla grande adesso i problemi sono manodopera e materie prime. Stiamo lavorando per farsi che i cantieri riescano a consegnare quello che hanno venduto – ha detto Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica -. Nel 2022 ci sarà ancora qualche problemino perchè i cantieri staranno sempre lavorando ma mi siedo al tavolo e risolviamo sempre i problemi. Tutti i martedì c’è un tavolo tecnico di lavoro e si comincia già dalla prossima settimana”. La prossima edizione sarà a settembre e avrà a disposizione 400 posti barca in più. “Le aspettative sono altissime ma è stato un grande successo di pubblico e un grande successo di interesse per il Waterfront – ha commentato il sindaco di Genova Marco Bucci -. Abbiamo fatto in modo che il successo del salone sia anche il successo della nostra città e di questo ne sono particolarmente orgoglioso. Questo è stato un salone memorabile, sarà sorpassato soltanto dal salone del 2022 e quello del 2022 sarà sorpassato soltanto quello dal 2023”.

