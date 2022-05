ROMA (ITALPRESS) – “Non credo si possa colpevolizzare il popolo svedese e il popolo finlandese se di fronte ad una minaccia così grave come quella che Putin ha dimostrato di rappresentare hanno deciso di proteggersi e credo sia Putin a doversi porre il problema se paesi che sono stati sempre neutrali, oggi si avvicinano al resto dell’Europa”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine degli appuntamenti elettorali a Piacenza. “Credo che Putin debba considerare i danni che ha fatto a sè stesso e alla Russia con questa sciagurata scelta di invasione e violenza all’Ucraina” ha aggiunto “ha spaventato tutti i paesi vicino, se voleva attrarli ha invece ottenuto l’effetto opposto, stanno andando verso chi vuole proteggerli. Credo che il nostro paese debba essere in linea con gli altri paesi europei e con l’alleanza di cui facciamo parte e quindi di fronte ad una richiesta di adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, il nostro paese non può che dire sì”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com