Nato, al via la ratifica dell’adesione di Svezia e Finlandia

Gli ambasciatori dei 30 Paesi membri della Nato hanno firmato i protocolli per l'avvio dell'adesione di Finlandia e Svezia. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ha parlato di "un momento storico per la Finlandia, la Svezia, la NATO e per la sicurezza condivisa". sat/mrv