LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Francisco Conceiçào non scenderà in campo questa sera nel match valido per il gruppo 1 della Lega di Nations League che attende il suo Portogallo, a Varsavia, contro la Polonia. L’esterno della Juventus, inserito nella lista dei 26 convocati del ct Roberto Martinez, resterà a riposo così come il difensore del Benfica, Tomàs Araùjo, e il centrocampista del Bayern, Joào Palhinha. Secondo “A Bola” Conceiçao non giocherà con la Polonia, ma potrebbe far parte della squadra che martedì affronterà la Scozia a Glasgow.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

