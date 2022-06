ROMA (ITALPRESS) – L’Italia supera 3-0 la Cina nell’ultima partita che chiude la pool di Quezon City di Nations League.

L’Italvolley maschile guidata dal tecnico Nicola Giolito ottiene la terza vittoria in quattro partite del secondo turno, la sesta su otto incontri in totale.

Il primo set va agli azzurri che si impongono per 25-21 dopo una sfida equilibrata con un leggero vantaggio della Cina poi rimontato. Nel secondo pochi problemi per l’Italia che dopo una buona partenza degli avverdsari si tiene avanti e si adegua anche al ritmo lento degli avversari chiudendo sul 25-18 trascinata da

Daniele Lavia, il migliore del match. Ottimo anche il terzo set per gli azzurri che con un 25-19 chiudono la contesa con la Cina e un’ottima settimana. L’Italia sale a 19

